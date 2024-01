Stokker laiendab Soomes tegevust ja siseneb ehitusturule

Kui seni on Eesti ettevõte Stokker Soomes põhiliselt tegelenud tööriistade hulgimüügiga siis läbi Mateko Invest Oy omandamise siseneb Stokker Soome ehitus- ja kommunaaltehnika turule.

AS Stokkeri juhatuse esimees Priit Prints sõnul on Stokker Soome väga oluline sihtturg ning nad on pikalt otsinud sobivat ettevõtet oma tegevuse laiendamiseks. «Mateko vastas kõigis aspektides meie ootustele – lojaalne kliendibaas, kogemustega meeskond, tugev järelhooldus ning olulisi piirkondi kattev müügivõrk,» selgitas Prints.

Mateko Invest Oy endine põhiomanik Juha Niemelä väljendas rahulolu tehingu lõpuleviimise üle. «Mateko on minu elutöö, ja kuigi loobumine polnud lihtne, oleme rõõmsad, et leidsime samast valdkonnast uue omaniku. See tagab turvalisuse ja järjepidevuse meie töötajatele ja klientidele. Kogu meie endine juhtkond jätkab tööd Mateko heaks ja me soovime toetada Mateko tulevikku koos Stokkeriga,» sõnas Niemelä.

Stokker Grupil on üle 30-aastane kogemus professionaalsete tööriistade ning masinate müügi ja hoolduse vallas. Stokker annab tööd enam kui 650 töötjatele Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes, kus ettevõttel on 33 teeninduskeskust ja kauplust. Lõppenud aastal ületas Stokkeri grupi konsoildeeritud käive 200 miljonit eurot Mateko Grupi juured ulatuvad peaaegu 30 aasta taha, ja see on kogu oma ajaloo jooksul tegelenud ehitus- ja kommunaaltehnika müügi ning rendiga. Lisaks müügile on ettevõttel tugev hoolde- ja remondimeeskond, mis hõlmab kogu Soomet. Mateko Grupis töötab 58 inimest ja selle käive oli 2022. aastal üle 42 miljoni euro. Mateko tegutseb Soomes Tamperes, Espoos, Oulus, Seinäjoel, Mikkelis ja Turus.