Millised olid eestlaste seas populaarsemad aktsiad Lightyearis?

Lightyearil oli mullu rekordiline investeerimisaktiivuses. Hallatavate varade (assets under management) igakuine keskmine kasvumaht 20% näitab selgelt, et eurooplaste huvi investeerimise vastu on kõrge isegi keerulistes majandustingimustes. Aasta jooksul kasvas platvormil sooritatud annualiseeritud väärtpaberite tehingumaht miljardi euroni. Lisaks suurendas Lightyear oma tiimi 45% protsendi võrra, lansseeris 8 uut toodet ning tuli turule kahes uues riigis, teatas ettevõte.