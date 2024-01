Märten Kress müüs majaehituseks aktsiaid

«Küll see maja ehitamine maale on vähemalt finantseerimise nurga alt vaadates omapärane ettevõtmine. Peotäie vürtsi lisab ka asjaolu, et valisin maja tüübiks elementmaja. Eraldiseisvalt vaadates igati hea otsus ja äge ka näha, kuidas maja paari päevaga püsti sai. Samas nagu ütlesin, siis majaehituse finantseerimise osas tuli esialgseid plaane omajagu ümber mängida,» kirjutas ta blogis. «Detsember oligi siis see kuu, kus maja sai väljast täiesti valmis – kaasa arvatud igasugu iluliistud, vihmaveetorud, katuse läbiviigud, korsten ja isegi lumetõkked paigaldatud. Kogu selle faasi olin finantseerinud täielikult omavahenditest. Summaks kokku ligikaudu 300 000 ehk oma säästudest/portfellist tuli ampsata ikka päris korralik tükk.»