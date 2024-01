Rimi: käibemaks ei tõsta vähemalt 700 toote hinda

Klientide jaoks tähendab see, et nad saavad jätkuvalt osta piima, leiba, puu- ja juurvilju, liha, kala ning teatud hügieenitooteid soodsamate hindadega. Lisaks ei mõjuta käibemaksu tõus eelmärgistatud toodete nagu sokkide, rõivaste ning pesu hindu.

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson selgitab, et programm «Tõenäoliselt parim tavahind turul» käivitati aasta aega tagasi 300 tootega ning eesmärgiks oli aidata inimestel hoida oma igapäevased kulud kontrolli all.

Jürissoni sõnul on programm tänaseks laienenud 700 tooteni, et hoida tootevalik mitmekesine. «Enim ostetud tooted on näiteks Alma piim, pesemata Eesti kartul, Champion õun, nii Saaremaa kui Värska vesi ning Leiburi rukkipala,» selgitab Jürisson.

Hinnaprogrammi kuuluvad tooted on saadaval nii kauplustes kui e-poes ning on erimärgisega. Tooted on valitud vastavalt sellele, mida kliendid kõige enam ostavad, hõlmates nii tuntud brände kui ka Rimi omamärgitooteid. Sortimendis on ka taimsed ja vegan tooted.