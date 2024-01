Nagu ütles Landesbank Baden-Württembergi peaükonomist Moritz Krämer hiljutises teleintervjuus: «Ma ei taha vaielda selle üle, kas see on pluss 0,2 või miinus 0,2. Fakt on see, et me oleme stagnatsioonis». Ta võrdles Saksamaa nõrka majandust lainelise metall-lehega: «Me liigume mingil määral lainelise majandusena. See liigub veidi üles ja veidi alla, aga tegelikult on see lame,» vahendab DW.