Mario Kadastik: elektriautol ei ole talvel käivitumisega mingeid probleeme

Praktikas on siiski nii, et elektriautol ei ole talvel käivitumisega mingeid probleeme kuna ei ole mingeid vedelikke liigutada ja akudest voolu saab. Kui on mingeid probleeme, on need tavapärased asjad, mis kõigil autodel esinevad. Eks suure külmaga võivad lingid, luugid, tihendid ikka kinni külmuda ja seal pole vahet mis ajamiga auto on. Samuti on krõbe külm potentsiaalselt probleemiks ka 12V akule mis enamasti ka krõbeda külmaga üheks juurpõhjuseks on, miks ka diisli/bensu autod käima ei lähe ning kui 12V aku on «kutu» on seda ka elektriauto kuna juhtelektroonikal pole toidet. Selles osas võiks küll CyberTruck olla uue lahendusega kus 48V süsteem kasutusel.