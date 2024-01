Türgi inflatsioon saavutas tipptaseme 2022. aasta detsembris, kui see oli võrreldes aasta varasemaga 85 protsenti. Ekspertide hinnangul jäi Türgi intressimäärade tõstmisega hiljaks kuna see oleks inflatsiooni vähendanud. Intressimäärade tõstmine on elanike ja ettevõtete seas ebapopulaarne, sest selle tagajärjel tõusevad nende laenude ja liisingute igakuiseid makseid.