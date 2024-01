«Lõpuks, kas tuumaenergia on nüüd Eestile hädavajalik lahendus? Peab ütlema, et ei ole. Euroopas on ka praegu ja tulevikus väga palju riike, kes saavutavad oma energiasüsteemi kliimaeesmärgid või CO2-heitmete vähendamise ilma tuumaenergiata, kasutades teisi lahendusi, võib-olla sõltudes rohkem teatud tundidel ka välisühendustest ja naabritest,» rääkis asekantsler.