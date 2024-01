Võrklaev: inimesed peaksid ise jälgima, et keegi käibemaksu tõusu varjus hindu rohkem ei tõsta

«See on ka see, mida inimesed ise peaksid jälgima, ega keegi nüüd käibemaksu muutuse varjus suuremaid hinnamuutusi ei planeeri,» sõnas ta.

Võrklaev märkis, et käibemaksutõus sai otsustatud seetõttu, et kaitsekulud vajasid tõstmist. «See on põhjus, miks maksumuudatused tehtud said ja miks ka riigieelarvesse oli seda lisaraha vaja,» ütles Võrklaev.