Tartu Lõunakeskus lühendab pühapäeviti lahtiolekuaega

Kuigi keskust külastab pühapäeviti arvestatav hulk inimesi, sündis otsus nii töötajate heaolust lähtudes kui ka teiste kaubanduskeskuste positiivsele kogemusele ja eeskujule tuginedes. «Otsus Lõunakeskus pühapäeviti kaks tundi varem sulgeda tulenes peamiselt üürnike tagasisidest, kes soovisid, et keskus oleks ühel päeval nädalas lühemalt avatud. See lahendus tagab keskuse töötajatele tervislikuma tasakaalu eraelu- ja töö vahel. Lisaks näeme, et üle Eesti on erinevad kaubanduskeskused ja poed oma lahtiolekuaegasid just pühapäeval ja nädalavahetusel lühendanud ning tarbija on selle muutusega väga hästi toime tulnud,» selgitas Lõunakeskuse juht Marju Jeedas.