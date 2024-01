Riik tõstis rongavanematega laste toetuse poole kõrgemaks

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juhi Piret Meemanni sõnul saab elatisabi erinevate liikide alusel ligi 4500 inimest, kuid elatisvõlglasi, kelle osas on algatatud täitemenetlus, on praegu 10 000 ringis. «Loodame, et suurem elatisabi summa julgustab ka neid abivajavaid vanemaid, kes täna ei ole veel toetust taotlenud seda tegema,» lisas Meemann.