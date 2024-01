T1 keskuse juht: tarbija valib ja võrdleb rohkem

«Eesti tarbija on selgelt ettevaatlikum kui aasta tagasi ning lähemad kuus kuud leevendust ei too. Tegelik olukord saab selgemaks detsembri ja eriti jaanuari jaemüügi põhjal, sest erinevalt jõulukuust kipub aasta algus olema kaubanduses vaiksem. Tarbija valib ja võrdleb rohkem ning nõutud on sooduspakkumised,» kommenteeris Hõbe seda, kuidas tema jaekaubanduses toimuvat näeb.