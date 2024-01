Kliimaministeerium kiitis Enefit Greeni Hiiumaa lähedase meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande heaks

Eesti on seadnud eesmärgiks toota 2030. aastaks kogu Eesti vajadusi kattev elekter 100 protsenti taastuvenergiast ning saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Nende eesmärkide täitmiseks vajame lisaks maismaa tuule- ja päikeseparkidele ka meretuuleenergiat.

«Meretuulepargi üks suuremaid eeliseid on see, et merel valitseb püsivam ja tugevam tuul ka siis, kui maismaal tuult või päikest taastuvenergia tootmiseks napib. Suuremal hulgal taastuvenergia tootmine elavdab ka meie majandust andes energiamahukatele ettevõtetele, kes kaaluvad Eestisse investeerimist, lisapõhjuse siia tulla,» selgitas Enefit Greeni meretuule arendusjuht Karmo Kõrvek meretuulepargi vajalikkust.