GALERII ⟩ Ekskursioonide korraldaja ostis Kopli kõrgeima veetorni

Laternamatkade ekskursioonijuhi ja ettevõtte omaniku Mihkel Reile sõnul on korrastamise käigus plaanis paigaldada treppidele käsipuud, et inimesed saaksid ohutult torni tippu minna ja sealt avanevat vaadet imetleda. «Meie plaan on jätta see ajaloomälestiseks,» ütleb Reile torni kohta. Tema sõnul on torni korrastamisega plaanis alustada nii kiiresti kui võimalik.