Elektri börsihind nii Eestis kui ka Soomes tõusis esimese tõeliselt külma päeva saabudes kordades ning selle taga on soomlaste suur elektridefitsiit, lausus Vainola.

«Soome on energiadefitsiidis, neil on puudus tänases tarbimises enam kui 3000 megavatti, nii et tänast hinda teeb ikkagi Soome suur nõudlus,» ütles ta.