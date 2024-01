Kinnisvaraarendaja: 2024. aastal tuleb tegutseda kaalutletult, ummisjalu kuskile joosta ei maksa

«Arendajana näeme, et uuel aastal on oodata tugevat konkurentsi, mistõttu peavad otsused ärile olema väga põhjalikult läbi mõeldud. Kindlasti on see arendajatele mõttekoht: kas ja millal tulla turule uute projektidega,» märkis Laud.

«Arvan, et 2024 saab olema kaalutletud ja läbimõeldud tegutsemise aasta. Kinnisvara valdkonna võtmeküsimus on kindlasti objektide rahastamine. Euribor on langemas ning kõik indikatsioonid on olemas, et see võiks järgmise aasta jooksul saavutada koduostjatele taskukohasema taseme,» tõdes Laud ja lisas, et langus toob ostjatele kergendust ajal, mil kinnisvara pakkumine kasvab mõõdukalt ja intressid langevad.