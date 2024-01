GRAAFIK ⟩ Tallinna börsil oli kahvatu aasta, muu maailma börsid valdavalt õitsesid

Maailma kahe suurema tõusja kohta võib öelda, et eks inflatsioon ja valuuta kukkumine tegi oma töö. Argentina aktsiaturg tõusis aastaga 360 protsenti, Venezuela 176 protsenti. Aktsiate tootlused on omas vääringus. Üllatavalt võib leida kolmandalt kohalt Euroopa Liidu maa Küprose, mille aktsiaturg kallines aastaga ligi 52 protsenti. Sellele aktsiaturule on Eesti investoril raske ligi pääseda, rääkimata kahes esimesest turust, mis on puhas eksootika.