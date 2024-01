«75 protsenti Puumarketi müügimahust moodustavad ehitus- ja muud äriettevõtted, kes ostavad materjale oma põhitegevusala tarbeks ja üldjuhul on ka käibemaksukohuslased. Kuna seni kehtinud toote hind letil jääb ka uue aasta algusest samaks, aga ettevõtted saavad senise 20 protsendi asemel riigilt tagasi 22 protsenti käibemaksu, siis muutub kaup isegi soodsamaks. Kui inimene näiteks maksab ehitusfirmale materjalide eest, siis võiks see sääst kaudselt ka lõppklientideni jõuda ja see puudutab ka teisi sektoreid,» ütles Tauk.