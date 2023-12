AS Pro Kapital Grupi suurimale omanikule Ernesto Preatonile ja tema sidusüksustele kuulub kokku 27 955 063 aktsiat ehk 49,31 protsenti AS Pro Kapital Grupi aktsiatest. Ühtlasi on Ernesto Preatonil enamusosalus ka SA Preatoni Groupis.