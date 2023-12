Kümnendik Eesti tuumajaama elektrist on juba ette ära müüdud

Töörühma järeldus on, et Eesti tuumajaam on teostatav järgmise kümnendi keskpaigaks. Selleks ajaks on töö lõpetanud ka suurem osa põlevkivijaamu, mistõttu Eesti vajab nii varustuskindluse tagamiseks kui ka elektrivõrgu kvaliteetseks tööks suurt pöörlevat ketast ehk stabiilselt töötavat elektrijaama. Tuule- ja päikesepargid ning salvestus seda pakkuda ei suuda piisavas mahus.