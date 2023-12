Eesti hooldekodudes avastati orjatöö

Näiteks avastas tööinspektsioon, et ühes hooldekodus on hooldajaid tööle rakendatud nii, et neile ei olnud tagatud igapäevast puhkeaega. Selgus, et töötajad on pärast 24-tunnist töötamist jätkanud tööd veel 3-12-tunniste töövahetuste vältel. Töölepingu seaduse järgi peab pärast 24 tundi töötamist olema töötajale tagatud vähemalt 22 tundi puheaega.