Võrk võimsam, levi kehvem: mis Eesti mobiilileviga juhtus?

Telia raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Lekk ütles, et uuemate mobiilsidetehnoloogiate (4G ja 5G) pakutav kvaliteet ja kasutuskogemus on üldjuhul parem kui vanemate tehnoloogiate oma (2G/3G). „ See on ka üks peamisi põhjusi, miks otsustas Telia hakata oma 3G võrku sulgema: soovime pakkuda oma klientidele kõige moodsamat ja kvaliteetsemat mobiilsideteenust, kus põhirõhk langeb uuematele tehnoloogiatele nagu 4G ja 5G. Lisaks hakkame edaspidi järk-järgult võtma oma 3G võrgu alt vabanevat sagedusressursi uuesti kasutusele 4G ja 5G võrkude juures. Peale 3G sulgemist jääb endiselt tööle meie 2G võrk, kuhu suuname eri piirkondades vajadusel ka mahte juurde.“