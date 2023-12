Aasta tagasivaade ⟩ Swedbank: keeruline aeg pani inimesed säästma ja investeerima

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul oli lõpusirgele lähenev aasta taaskord keeruline. «Kogesime suurt euribori tõusu inflatsiooni ohjamiseks, Põhjamaade majanduse halvenevat olukorda, meie ettevõtete ekspordiraskusi ning hinnatõusu. Arusaadavalt tekib paljudes tunne, et uueks aastaks ei julgegi suuri lubadusi teha, sest maailmamajanduses ja välispoliitikas toimuvate hoovuste tõttu on tulevikku keeruline ette ennustada,» ütles Ulla.

Sellele vaatamata näeb Swedbank oma klientide pealt, et Eesti elanikud on raskustele vastu astunud tarkade ja tulevikku vaatavate otsustega. «Järjest enam mõeldakse oma eelarve hoolikalt läbi, panustatakse rohkem säästmisele ja kasvatatakse oma raha kas hoiustes, kolmandas sambas või väärtpaberikontol. Just rasked ajad on olnud inimestele motivaatoriks ning üha enam mõeldakse oma tuleviku kindlustamise peale,» ütles Ulla.