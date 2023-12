LUUBI ALL ⟩ Eesti inimesed peavad uuel aastal kukrut kergendama, kuid see ei ole veel kõik

Asi, mida paljud inimesed juba nüüd aasta lõpus esimest korda nägid, on käibemaksumäära tõus 20 protsendilt 22 protsendile. «See tähendab lihtsustatult, et kui kaupmees pidi kümneeurose toote pealt varem tasuma riigile käibemaksu kaks eurot, siis alates jaanuarist peab ta sama summa pealt riigile tasuma 2 eurot ja 20 senti,» selgitas maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Kertu Laadoga.

Tegelikult läks aga nii, nagu kirjeldas detsembri keskel üks Postimehe lugeja: «Käisin Kadaka Selveri poes, piiksutasin puldiga jäätise läbi, hinnasilt 2,49 eurot, puldile tuli aga 2,52.» See kolm vahesenti teeks täpselt välja 22-protsendise käibemaksumäära. Lugeja sõnul ei tee kolm senti teda küll vaesemaks, ent käibemaksutõus tuleks siiski enne raha küsimist ära oodata.

Selver ütles vabanduseks, et tegu oli hinnasildi ja kassasüsteemi hinna eksliku erinevusega. Kuid kui poliitikud tulid välja käibemaksutõusuga, kahtlustasid majandusanalüütikud juba suvel, et kaupmehed võivad käibemaksutõusu salaja juba enne ära teha ja arvestavad need protsendid lihtsalt hinna sisse.