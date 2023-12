«Aga ei saa ka öelda, et läheks halvasti. Hotellides, kus on aastavahetuseks eriprogrammid, on müük läinud üsna hästi, kuid viimaseid kohti on siiski veel enamjaolt saada. Samuti on eestlaste seas populaarsed spaahotellid,» kommenteeris Maidla.