Euro 25: ühtsuse väärtusest muutuvas maailmas

See tähendab, et sellised teemad nagu kaitsevõime ning rohe- ja digipööre on muutunud ühist huvi pakkuvateks pakilisteks küsimusteks. Sama kehtib ka selle kohta, kuidas rahastame ulatuslikke investeeringuid, mida on vaja süsinikdioksiidi heite vähendamiseks majanduses, tarneahelate turvalisemaks muutmiseks ja tehnoloogia uuendamiseks. Euroopa Liidus tuleb ainuüksi rohepöördeks teha kuni 2030. aastani igal aastal 620 miljardi euro ulatuses investeeringuid.

Lahendustes peame ära kasutama seda haaret, mida võimaldab Euroopa-ülene koostöö. Tuleb luua kogu kontinenti hõlmav tõeline kapitaliturgude liit, et kaasata erasektori rahalisi vahendeid. Tuleb kasutada Euroopa vahendeid ja meetmeid meie konkurentsivõime ja turvalisuse suurendamiseks, näiteks kindlustades olemasolevaid struktuure uuendatud eelarve-eeskirjade ja tugevama pangandusliidu kaudu. Samuti peame tooma oma ühisraha digiajastusse, luues alused sularaha täiendava digitaalse euro võimalikuks kasutuselevõtuks.

Ajal, mil ELiga on ühinemas mitu uut riiki, peame säilitama suutlikkuse otsustavalt tegutseda. Laienemine ja süvenemine ei välista teineteist, aga laienemine võib nõuda muudatuste tegemist ELi toimimise korralduses.

Euroopa inimesed teavad, et maailm on muutumas ja nad mõistavad, et tugevus peitub ühtsuses. Umbes kaks kolmandikku eurooplastest on veendunud, et EL on stabiilsuse kants. Näidakem siis neile, et Euroopa suudab neid muudatusi kujundada ja kodanike ootustele vastata.

See nõuab ambitsioonikust ja visadust ehk täpselt neid omadusi, mida kehastasid endas need, kes panid aluse Euroopa lõimumisele. Samuti tuleb meil tunnistada, et kõiki eesmärke ei ole võimalik korraga saavutada. Euroopa lõimumisest saadud õppetunnid on näidanud, et peame astuma meie ees seisvaid samme ajahetkel, mil see on võimalik. Ülejäänud sammud järgnevad siis, kui aeg on küps.

Nagu on öelnud Prantsuse kirjanik Anatole France: «Et saavutada suuri asju, ei piisa vaid tegutsemisest, vaid tuleb ka unistada; ei piisa vaid planeerimisest, vaid tuleb ka uskuda.»

Euro esimesed 25 aastat on näidanud, kui edukas võib olla üks unistus. Kui aga maailm meie ümber muutub, on meie teod need, mis tõestavad, et ühinenud Euroopa suudab anda vastused, mida vajavad eurooplased ja maailm.

Blogiartikkel on avaldatud arvamusloona kõigi 20 euroala riigi meediaväljaannetes.