Patendiamet selgitab, miks ei tohiks Miki-Hiire kaubamärki kohe kasutada

Tegelikult ei ole mõistlik Tirkkoneni sõnul tormata ka Aurulaeva-Miki kasutamiselt kohe kasu lõikama, sest tegu võib olla juriidilise lõksuga. «Nimelt ei ole autoriõigus suurkorporatsiooni ainus viis oma õigusi kaitsta. Disney on oma tööstusomandit üks aktiivsemalt kaitsvaid ettevõtteid maailmas, kellel on üle kuue tuhande kehtiva kaubamärgi kogu maailmas, sh Euroopa Liidus. Muu hulgas on Disney kaitsnud kaubamärgina eri versioone Miki-Hiire tegelaskujust ja kaubamärgistatud on ka Miki-Hiire kõne all olev algne tegelaskuju,» märkis ta ja lisas, et seega võib igaüks, kes proovib antud figuuri kaubandustegevuses kasutada, olla Disney ees potentsiaalselt vastutav kaubamärgiõiguse rikkumise tõttu, kuigi autoriõigus tegelaskujule on aegunud.