Handelslbatt kirjutab, et tegelikult lõi BMW oma esimese vesinikuauto juba 2007. aastal, aga heitis siis idee kõrvale. Nüüd on tootja aga uue vesinikuautoga välja tulnud. BMW iX5 tuli välja 2023. aasta veebruarikuus, aga tänaseks on neid maailmas kõigest sadakond tükki saadaval.