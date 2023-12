Enefit Green müüb Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase Warmestonile

«Enefit Greeni fookus on tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvatamisel Baltikumis ja Poolas. Meil on praegu ehituses kuus tuuleparki Soomes, Eestis ja Leedus ning neli päikeseelektrijaama Eestis, Lätis ja Poolas koguvõimsusega 715 megavatti. Biomassi kasutavate koostootmisäride müümine võimaldab meil keskenduda edaspidi rohkem oma strateegilisele ärisuunale. Brocēni professionaalne meeskond on väärtuslikuks vundamendiks Warmestoni kasvule. Täname meeskonda nende panuse eest ja soovime edu edaspidiseks,» ütles Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisjuht Innar Kaasik.