GALERII ⟩ Sulgemisele mineva rokibaari omanik: väiksel kohal on üks probleem

Tallinna kesklinnas asub rokibaar Barbar teatas hiljuti, et lõpetab suvel jaanipäeva paiku tegevuse. Baari omaniku sõnul pole sulgemine vältimatult vajalik, kuid tal on tunne, et viie tegutsemisaastaga sai ring täis. Rokiklubi väike saal tekitab mitmeid piiranguid ja seega on väga populaarseid bände keeruline esinema saada.