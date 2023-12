Ministeerium teatas, et viimase kahe ja poole aasta vältel on töörühm analüüsinud väikeste moodulreaktorite potentsiaali, järgides Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhendit. Aruande järelduste kohaselt pakuks tuumaenergia taastuvenergiale täiendavat tuge. Kuigi see nõuab põhjalikku ettevalmistust, leiab töörühm, et õigeaegse planeerimise, piisava rahastuse, poliitilise ning rahva toetuse korral on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt tehtav.