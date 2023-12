Uuringus tuvastati ligi 40 protsendil arvustustel märke, et need on ebausaldusväärsed ning võivad olla võltsitud. Näiteks on sageli võimatu tuvastada, kas arvustuse on kirjutatud päris klient, sest nende profiilid on kinnitused ja nime põhjal polnud võimalik klientide isikut tuvastada.