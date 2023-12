Prisma kauplus. Pilt on illustreeriv.

Prisma andis teada, et neil ei pruugi uuel aastal hinnasildid ja kassas hinnad kokku minna, kuna Prisma sortimendis on üle 70 000 toote ning uue käibemaksu kuvamine hinnasiltidel on kaupluse jaoks äärmiselt mahukas töö.