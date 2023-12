Eestis enam kui 2000 sündmuse pileteid vahendava Fienta juhi René Lasseroni sõnul on kogupereürituste piletid kallinenud aastaga 17,7 protsenti, teatripiletid 14 protsenti, vaimsuse ja enesearengu üritustel 12,5 protsenti ning ärisündmustel keskmiselt 10,4 protsenti.

«Muusikaürituste piletihinnad on kallinenud teistest keskmiselt märksa vähem – vaid 4 protsenti. Muusika- ja klubisektorist kostab viimasel ajal murenoote ning kuigi külastatavus ei paista olevat oluliselt langenud, siis pea samaks jäänud piletihinna ja kasvanud sisendkulude tingimustes on ebakindlus mõistetav. Sektorist laekunud info kohaselt on langenud baarikäibed – inimesed lähevad peole ikka, aga teevad enne dringid kodus,» lisas Lasseron.