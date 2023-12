Swedbanki investeerimisideed 2024. aastaks: kas Rootsi kroon tuleb rongi alt välja?

Numbrite maagilisse maailma sukeldudes avaneb möödunud aastast siiski märksa positiivsem pilt. USA laiapõhjaline aktsiaindeks SP500 on jooksva aasta esimese kümne kuuga eurodes mõõdetuna pisut enam kui 12% plusspoolel ning tehnoloogiaindeks Nasdaq on investorite vara sama perioodi jooksul veerandi võrra kasvatanud. Viimase viie aasta jooksul on USA indeksite kasv olnud vastavalt 80,1% ja 96,8%.

Euroopa aktsiaturgude lipulaevad on sel aastal olnud Ungari 33,3%, Poola 30,8% ja Itaalia 21,8% kasvuga (viimase viie aasta tootlused vastavalt 28%, 26,1% ja 63%). Kehvasti on läinud Skandinaavia riikidel eesotsas Soomega, kelle miinus on 11% lähedal. Eestil on läinud pisut paremini oma 1,1%-se kasvuga, kuid põhjamaade majanduste nõrkus on ka eestlaste elustandardi languse peamine põhjus. Hoolimata Soome ja Eesti nõrkusest 2023. aastal, on nende turgude viimase viie aasta tootlused olnud vastavalt 20,1% ja 51,2%.