Tallinna börsil lasti aastal raisku minna

Aktsiate pakkumine märgiti täis, aga seda ainult tänu siseringi ehk suuromanike ja juhtkonna innukale osalemisele. Insaidereid arvesse võtmata jäi emissioon täis märkimata. Tegemist oli omapärase IPOga, sest reeglina – ning see on ka loogiline – on senised omanikud IPO ajal müüjate poolel (kui lisaks uute aktsiate emiteerimisele müüakse ka olemasolevaid aktsiaid), sest see võimaldab senistel aktsionäridel varem paberil olnud jõukuse reaalseks rahaks konverteerida. Infortari suuromanikud aga hoopis ostsid aktsiaid juurde.