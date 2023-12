Jaapani autotootja Daihatsu on ohutusskandaali tõttu raskustes, vahendab CNN. Toyotale kuuluv Daihatsu on peatanud täielikult kodumaise tootmise pärast seda, kui ettevõte tunnistas, et on võltsinud ohutusteste rohkem kui 30 aasta jooksul. Toyota sõnul on juhtum «kõigutanud kogu ettevõtte alustalasid».