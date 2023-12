Kreeka majandus on sel aastal kõige paremini arenenud. See selgub Briti ajakirja Economist aruandest, milles analüüsiti 35 OECD riigi viit majandusnäitajat. Nende hulka kuuluvad inflatsioon, nn inflatsioonivahemik, sisemajanduse koguprodukt, tööhõive kasv ja aktsiaturu tulemused.

Kreeka on teist korda järjest esikohal ning majandustulemused on Economisti sõnul märkimisväärsed. Vaid mõni aasta tagasi oli riik endiselt keset tõsist riigivõlakriisi, mis oleks peaaegu viinud 2015. aastal eurost lahkumiseni. Sel aastal on eelkõige aktsiaturud kasvanud, kusjuures Kreeka aktsiad on tõusnud umbes 43 protsenti. Samal ajal on inflatsioon suhteliselt madal, olles hiljuti vaid 3,4 protsendi tasemel.