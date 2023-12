Xiaomi boss Lei Jun astus neljapäeval Pekingis lavale, et esitleda 2025. aastal turule tulevat sedaani SU7. Mudel on integreeritud Xiaomi tarkvaraga, et võimaldada funktsionaalsust ettevõtte erinevates seadmetes, ning seda hakkab tootma kohalik tootja BAIC.