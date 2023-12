Seitsme protsendi võrra on aastaga odavnenud ka Euroopa CO2-heitme hinnad, mis tähendab, et lisaks fossiilkütuste hinnalangusele on ka tänu sellele elektrit mõnevõrra odavam toota. Samas eeldatakse, et näiteks päikeseenergia kasv aeglustub turu küllastumise, kõrgete tehnoloogiakulude ja väikeste kasumimarginaalide tõttu. Üha rohkem keskendutakse hoopis tuumaenergiale, kirjutas Oilprice.com.