Circle K: toornafta hind oli oluliselt stabiilsem

Mööduv aasta on olnud naftaturgudel võrreldes 2022. aastaga ühtlasem ning Brent toornafta hind on liikunud valdavalt 80 dollari barreli läheduses. Suurimateks nafta hinna mõjutajateks on olnud kõrged intressimäärad, globaalne majanduse olukord ja OPEC-i tootmiskärped.