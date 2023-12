NÄDALA PERSOON ⟩ Erkki Raasuke: kui meil oleks oma raha, tuleks veerandi võrra devalveerida

Skeletoni finantsjuhi Erkki Raasukese jaoks koosneb juhtimine neljast komponendist: suuna seadmine, meeskonna loomine (nutikas, aus, tööga ennast teostav inimene), ressursside leidmine ning asjade ära tegemine ja aitäh ütlemine ehk tagasiside. See on lihtsustus, ütleb ta, aga kui jätta mõni neist punktidest tähelepanuta, siis võib selguda, et midagi head ei tulnud välja.

Foto: Mihkel Maripuu