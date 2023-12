Ekspert: tuleval aastal laiapõhjalist hinnalangust tõenäoliselt ei toimu

«Kui hinnata kinnisvaraturgu müügitehingute arvust lähtuvalt, siis 2023. aasta lõpuks ei ole põhi veel käes,» ütles Eliste. Seda peamiselt seetõttu, et uute korterite võrdlemisi tagasihoidlik broneerimistempo jõuab asjaõiguslepingutesse suuresti alles 2024. aasta vältel ning seda kukkumist ei suuda kompenseerida ka mõningane kasvutrend korterite järelturul. Näiteks Tallinnas vähenes tänavu uute korterite broneerimine pandeemiaeelse tippajaga võrreldes ligi 75 protsenti. Samas järelturuaktiivsus kukkus aastases võrdluses kõigest 15 protsenti.

Kinnisvara24 statistika näitab, et pakkumiste arv on aastaga kasvanud 10 protsenti. «Üle pika aja on uusarenduste korteritest tekkinud laojäägid,» tõdes Uibomäe.