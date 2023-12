Swedbank: miks on USA elamuehitajate aktsiatel sel aastal nii hästi läinud?

Kuigi sel aastal on saanud investoritelt palju tähelepanu tehisintellekt (AI) ning kiibisektor, on USA elamuehitajad suutnud mäekõrguselt ületada aktsiaindeksi S&P 500 tootlust. S&P 500 elamuehitajate indeks on sel aastal +57% ja viie aasta tootlus 190%, seevastu S&P 500 tootlus on sel aastal +23% ning viie aasta tootlus 95%. See võib tulla üllatusena, võttes arvesse, et kõrgemad intressimäärad survestavad kinnisvaraturgu ning USA eluasemeturg on olnud languses kogu eelmise aasta.