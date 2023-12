Barbie-film upitas Mattelit, samal ajal kui konkurent maadleb mudas

Samal ajal on suures hädas Matteli konkurent Hasbro, mis toodab ja müüb lisaks mänguasjadele ka puslesid, elektroonilisi mänge ja spordivahendeid. Firma teatas hiljuti, et koondab 1100 töötajat ehk ligi viiendiku kogu personalist.

Hasbro ja paljud teisedki mänguasjatootjad on koroonapandeemia järel kõvasti kannatanud, kuna pärast pikka kodus­istumist on lapsevanemad lelude ostmisega tagasi tõmmanud. Ettevõtte aktsia on sel aastal langenud peaaegu viiendiku võrra ja analüütikud prognoosivad selleks kvartaliks, mis on ettevõtte jaoks võtmetähtsusega, 19-protsendilist käibelangust.