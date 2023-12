Kuna rahaturgudel eeldatakse, et intressid kukuvad küllaltki järsult, tekib laenuvõtjatel küsimus, kas hüpoteegi viiteintressiks tasuks praegu valida näiteks kolme kuu euribor, et selle odavnemine jõuaks kiiremini laenuvõtjani. Muidugi on mõju kiirem ka siis, kui intressid peaksid taas tõusma hakkama.

Traditsioonilise kuue kuu euribori eelis on, et järgmise poolaasta laenukulud on kindlalt teada, kuid mitmed pangad on paindlikumad ja võimaldavad oma laenuklientidele valida baasintressiks ka mõne teise perioodi euribori.