The New York Times kaebab Microsofti ja OpenAI kohtusse autoriõigusega kaitstud tööde kasutamise tõttu .

New York Times andis kolmapäeval ChatGPT looja OpenAI ja Microsofti USA kohtusse, väites, et nende võimsad tehisarumudelid on kasutanud treenimiseks ilma loata miljoneid ajalehe artikleid.