VANA KULD ⟩ Wolfgang Schäuble: lahkus kasinuspoliitika fänn

Samal ajal kui meil on peetud loomulikuks, et Kreeka peab kokku hoidma, usuvad paljud, et kasinuspoliitika on riigi kriisist välja rabelemist hoopis aeglustanud. Kaks aastat tagasi, 2015. aasta suvel, mil see kriis taas tulipunkti sattus ning oli selge, et riik ei suuda oma kohustusi täita, pooldasid Küpros, Itaalia ja Prantsusmaa Kreeka pehmemat kohtlemist. Schäuble reageeris sellele kirjaga, milles tegi ettepaneku, et Kreeka võiks ajutiselt eurotsoonist lahkuda. See aga ehmatas Prantsusmaa, Itaalia ja Kreeka valitsuse ära, mille tulemusena nõustus Kreeka püksirihma veelgi kokku tõmbama ning reforme kiirendama.