Analüüs ⟩ Raha hinna kasv tõi tänavu juurde rahatarkust

Ta nentis, et iga kodulaenu omaniku rahakotti tekkis euribori kasvades paratamatult auk. «Näiteks 2022. aastal 0-protsendise euribori ajal 600-eurose kodulaenu maksega perel tuli nüüd sama laenu eest tasuda 980 eurot. Vahe on tuntav ning ainuke õrn lohutus on see, et uuel aastal peaks see number taas tasapisi väiksemaks muutuma,» ütles Pechter.