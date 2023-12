Analüüs ⟩ Raha hinna kasv kasvatas tänavu ka rahatarkust

«Aasta 2023 võime julgelt ümber nimetada euribori aastaks, sest kõigi kaupade ja teenuste kõrval läks kalliks ka raha ise ja see tõi Eesti perede eelarvetesse mitu olulist muutust,» märkis Pechter pressiteates.

Ta nentis, et iga kodulaenu omaniku rahakotti tekkis euribori kasvades paratamatult auk. «Näiteks 2022. aasta keskel 0-protsendise euriboriga 600-eurost kodulaenu makset omanud perel tuli nüüd, poolteist aastat hiljem, sama laenu eest tasuda 980 eurot. Vahe on tuntav ning ainuke õrn lohutus on see, et saabuval aastal peaks see number taas tasapisi väiksemaks muutuma,» kirjeldas Pechter.

Ka uue kodu ostjatel läks elu tema sõnul palju keerulisemaks. «Samaväärse sissetuleku juures langes inimese laenuvõimekus samuti tuntavalt. Kui aasta algul sai 3000-eurose sissetulekuga pere kodulaenu maksimaalselt 235 000 eurot, siis aasta lõpu neljaprotsendise euribori juures oleks see vaid 205 000 eurot,» tõi Bigbanki juht näite.

Samas tekkis raha hinna kasvades Pechteri sõnul palju uusi võimalusi nende jaoks, kel oli kogunenud vähekenegi sääste. «Veel poolteist aastat tagasi pakkusid suurpangad tähtajalise hoiuse eest intressiks ümmargust nulli, kuid väiksemate pankade häälekas surve tõi muutuse kogu turul. Kohati juba kuni viie protsendini küündinud aastaintressi me uuel aastal samas pigem ei näe ja kel veel vaba raha hästi turvalist paigutamist otsib, siis just täna võib ka 4,5 protsendi jaoks olla viimane päev,» prognoosib Bigbanki juht eesseisvaid muutusi ning rõhutab, et ka kuni kolme protsendi tasemeni jõudnud nõudmiseni hoiuse ehk säästuhoiuse tulusus järgmisel aastal pigem kahaneb.

«Kolmas oluline muutus just rahatarkuse ja investeerimise vaates oli võlakirjade populaarsuse hüppeline tõus ja suhteliselt kõrged intressid. Julgen arvata, et teist nii head aastat me niipea ei näe ja juba paari aasta pärast meenutatakse 2023. aastat, mil pankade võlakirjade eest pakuti 8-protsendist aastaintressi või enamgi, suure kadedusega,» on Pechter veendunud.

Kuigi paljude perede jaoks on viimase aasta muutused kahjuks tähendanud mitmeid raskeid otsuseid ja loobumisi, usub Pechter, et järgmise aasta jooksul euribor langeb ja kodulaenuga läheb elu kergemaks. Samas paneb uuest aastast jõustuv maksutõus aga pere eelarvele uue surve peale.